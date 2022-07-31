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Посол України в Туреччині: Вдячний Фенербахче за пояснення

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Посол України в Туреччині: Вдячний Фенербахче за пояснення
#Динамо Київ, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

Посол України в Туреччині Василь Боднар, коментуючи скандальну поведінку фанатів Фенербахче на матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо, дав зрозуміти, що всі можливі непорозуміння між Україною та Туреччиною мають бути виправлені, а тиражування різних цитат навколо події завершене, щоб цим не скористалася ворожа пропаганда.

"1. В Україні триває страшна війна. Росія - ворог, Путін - вбивця.

2. Туреччина доброзичлива, футбол - це пристрасть, Фенербахче - сильна команда.

3. Виправляємо непорозуміння через діалог. Я хотів би подякувати Фенербахче за лист та пояснення.

4. На цьому ми закінчуємо обговорення та не дозволяємо російській пропаганді цим скористатися", - зазначив Боднар.

Напередодні президент Фенербахче Алі Коч заявив, що не вибачатиметься перед українською стороною, мотивуючи це тим, що після "нескінченних промов українського посла" останній нібито має вибачатися перед стамбульським клубом.

Однак УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо неприпустимих вигуків турецьких фанатів на матчі. Очікується, що "Фенербахче" буде покарано закриттям трибун стадіону, а також грошовим штрафом.

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