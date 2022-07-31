Посол України в Туреччині: Вдячний Фенербахче за пояснення

Дипломат запропонував закрити тему та перегорнути сторінку

Джерело - Чемпіон.

Посол України в Туреччині Василь Боднар, коментуючи скандальну поведінку фанатів Фенербахче на матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо, дав зрозуміти, що всі можливі непорозуміння між Україною та Туреччиною мають бути виправлені, а тиражування різних цитат навколо події завершене, щоб цим не скористалася ворожа пропаганда.

"1. В Україні триває страшна війна. Росія - ворог, Путін - вбивця. 2. Туреччина доброзичлива, футбол - це пристрасть, Фенербахче - сильна команда. 3. Виправляємо непорозуміння через діалог. Я хотів би подякувати Фенербахче за лист та пояснення. 4. На цьому ми закінчуємо обговорення та не дозволяємо російській пропаганді цим скористатися", - зазначив Боднар.

Hatırlatıyorum:



1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;



2. Türkiye dost, futbol tutku, @Fenerbahce Fenerbahçe güçlü takımdır; — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 31, 2022

Напередодні президент Фенербахче Алі Коч заявив, що не вибачатиметься перед українською стороною, мотивуючи це тим, що після "нескінченних промов українського посла" останній нібито має вибачатися перед стамбульським клубом.

Однак УЄФА відкрив дисциплінарне провадження щодо неприпустимих вигуків турецьких фанатів на матчі. Очікується, що "Фенербахче" буде покарано закриттям трибун стадіону, а також грошовим штрафом.