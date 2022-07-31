Головне
Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі
Сьогодні 14:04 2375
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
Сьогодні 15:59 244
Динамо - Штурм: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:57 1077
ПСВ вирвав перемогу в матчі за Суперкубок Нідерландів у Аякса
Вчора 23:02 502
Ліверпуль переграв Манчестер Сіті і здобув Суперкубок Англії
Вчора 20:59 847
Шахтар розписав мирову з Утрехтом у товариському матчі
Вчора 19:34 756
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Вчора 13:10 2839
Визначився транслятор бою Усик - Джошуа
Вчора 09:10 2551
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
29.07.2022 23:49 2389
Вербич перейшов до грецького клубу
29.07.2022 20:53 1081
Прямі трансляції

Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом

Сьогодні 15:59 244 0
Букмекери не вірять у прохід Динамо в раунд плей-оф ЛЧ у протистоянні зі Штурмом
#Динамо Київ, #Штурм Грац, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Австрійський Штурм має більше шансів, ніж київське Динамо на прохід у раунд плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

Коефіцієнт на перемогу Динамо в домашній грі - 2,21, на перемогу Штурма - 3,3. Нічия - 3,35.

Перша гра 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ відбудеться у середу 3 серпня на Міському стадіоні в Лодзі. Початок - о 21:00 за київським часом. Наш сайт проведе текстову трансляцію гри.

Прохід Динамо букмекери оцінюють - 2,04, Штурма - 1,78.

Другий матч відбудеться в Граці 9 серпня.

Факти про суперників

  • Динамо 14 разів зустрічалося з представниками Австрії - тотальна перевага української команди (9 перемог, 2 нічиї і 3 поразки);
  • Востаннє Динамо грало з австрійцями у Лізі Європи-2013/14. Тоді кияни на груповій стадії двічі зіграли з Рапідом (2:2, 3:1);
  • Сергій Сидорчук - єдиний із чинного складу, хто 9 років тому виходив на поле проти Рапіда;
  • Штурм двічі перетинався в офіційних матчах із представниками України - у раунді плей-оф кваліфікації ЛЄ 2009/10 австрійці за сумою двох матчів здолали Металіст (0:1 - у Харкові, 1:1 - у Граці);
  • У 2-му раунді Динамо за сумою двох матчів вибило з турніру турецький Фенербахче.
Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа Стало відомо, скільки українців підтримає Усика в бою проти Джошуа 3039
Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі Дерев'янченко рішенням суддів переміг Конлі 2375
Козловський запропонував гроші за розкриття місця проживання блогера Козловський запропонував гроші за розкриття місця проживання блогера 12547
Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона Не залізний. 17 років тому Денні Вільямс сенсаційно нокаутував Майка Тайсона 5031
Шахтар вийшов на гру з Утрехтом у футболках з числом 358 Шахтар вийшов на гру з Утрехтом у футболках з числом 358 2281
Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю Зінченко виграв перший трофей з Арсеналом: усі дії українця у матчі з Севільєю 1223
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6627
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20813
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6130 7
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 763
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 15061
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 43644