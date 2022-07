Лівий захисник Гоффенгайма Давид Раум офіційно став гравцем РБ Лейпцига.

Про це повідомляє пресслужба "биків".

Контракт з 24-річним німцем підписано до літа 2027 року.

