Джерело - Diario Sport.
Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Барселони Мемфіса Депая.
Про це повідомляє Diario Sport.
У італійського клубу немає фінансів, щоб оформити повноцінний трансфер футболіста, тому обговорюється оренда з обов’язковим викупом. Але для цього нідерландець повинен продовжити контракт з Барсою. Іспанці хочуть отримати за гравця близько 20 мільйонів євро.
Проте сам Депай хоче залишитися в Барселоні, він вважає, що може отримати свій шанс.
Нагадаємо, Реал переграв Ювентус у контрольному поєдинку.