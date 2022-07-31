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Ювентус може орендувати Депая з обов’язковим викупом

Сьогодні 11:00 217 0
У італійського клубу немає фінансів, щоб оформити повноцінний трансфер
Ювентус може орендувати Депая з обов’язковим викупом
#Барселона, #Ювентус, #Мемфіс Депай

Джерело - Diario Sport.

Ювентус зацікавлений у підписанні форварда Барселони Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Diario Sport.

У італійського клубу немає фінансів, щоб оформити повноцінний трансфер футболіста, тому обговорюється оренда з обов’язковим викупом. Але для цього нідерландець повинен продовжити контракт з Барсою. Іспанці хочуть отримати за гравця близько 20 мільйонів євро.

Проте сам Депай хоче залишитися в Барселоні, він вважає, що може отримати свій шанс.

Нагадаємо, Реал переграв Ювентус у контрольному поєдинку.

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