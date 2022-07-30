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Артета: Зінченко звик перемагати

Сьогодні 20:35 240 0
Головний тренер "канонірів" прокоментував виступи українця
Артета: Зінченко звик перемагати
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Олександр Зінченко

Джерело - офіційний сайт Арсеналу.

Новачок Арсеналу Олександр Зінченко звик перемагати.

Про це розповів головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Перш за все, його менталітет. Він звик перемагати. Перемога - це найважливіше. Вигравати - правильний шлях. Він перфекціоніст і дійсно вимогливий хлопець. Я його добре знаю. Він привносить якості, яких не було у нас у команді. Олександр дає нам можливість задіяти його на різних позиціях, і я дуже радий, що він у мене є", - сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал із Зінченком розгромив Севілью та виграв Кубок Емірейтс.

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