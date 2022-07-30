Маркевич: Динамо треба підійти до Штурму без шапкозакидацького настрою

Динамо має пройти Штурм у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"На жаль, в складі киян бракує якісних гравців для позиційного наступу. Ось чому динамівцям й надалі нічого не залишається, як розраховувати на контрвипади. Звернув увагу й на те, що Динамо поки не підсилилося кваліфікованими нападниками.

Штурм? Це перспективна команда, де грає чимало молоді, але, переконаний, що кияни повинні її пройти, особливо після того, як вибили з турніру Фенербахче. Головне, аби динамівці належним чином відновилися і підійшли до поєдинку в Лодзі без шапкозакидацького настрою. Бо пригадується в сезоні-2009/2010 очолюваний мною Металіст в Лізі Європи явно недооцінив Штурм і за це тоді поплатився", - сказав Маркевич.