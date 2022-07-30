Головне
Динамо поступилося Евертону у благодійному матчі
Вчора 23:49 1807
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Сьогодні 13:10 44
Визначився транслятор бою Усик - Джошуа
Сьогодні 09:10 572
Вербич перейшов до грецького клубу
Вчора 20:53 806
Гераскевич: Міністерство спорту та НОК України не змогли надати нам юриста для Конгресу IBSF
Вчора 20:41 314
Український тренер після росії і Криму очолив окупаційний клуб
Вчора 17:40 1330
Кучер став головним тренером СК Дніпро-1
Вчора 16:09 662
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 14:50 5560
Три білоруські клуби вилетіли з турніру: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
28.07.2022 23:57 3341
Українка Бабак стала чемпіонкою Європи з марафону
28.07.2022 21:25 907
Прямі трансляції

Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Сьогодні 13:10 44 0
Бій відбудеться у жовтні
Визначилась дата наступного бою Ломаченка
Фото - gettyimages
#Василь Ломаченко

Джерело - luckypunchnet.

Український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко готовий повернутися в ринг.

Про це розповів президент компанії Top Rank Boxing Карл Моретті.

Актуально: Ломаченко чекає на росіян і ненавидить ЗСУ - блогер

Наступний бій Ломаченка (16-2, 11КО) повинен відбутися 22 жовтня 2022 року.

За словами промоутера, як тільки Top Rank отримає підтвердження, що боксеру дозволили виїзд з України, компанія почне пошук суперника для Ломаченка та перемовини щодо місця проведення бою.

Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.

Коментарі ()
Популярне зараз
Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО Курйоз дня: Захисник Спарти подарував гол супернику на 92-й хвилині матчу Ліги конференцій - ВІДЕО 2809
Суркіс: Вербич залишив Динамо Суркіс: Вербич залишив Динамо 2473
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 5560
Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО Браво, федерація. Найяскравіший спогад із української кар'єри Луческу - ВІДЕО 4165 4
Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн 3586
Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч Евертон - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - благодійний матч 2523
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 26357 1
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 43587
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 24235
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3881
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 5138
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 48728 1