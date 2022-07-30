Визначилась дата наступного бою Ломаченка

Джерело - luckypunchnet.
Український ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко готовий повернутися в ринг.
Про це розповів президент компанії Top Rank Boxing Карл Моретті.
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Наступний бій Ломаченка (16-2, 11КО) повинен відбутися 22 жовтня 2022 року.
За словами промоутера, як тільки Top Rank отримає підтвердження, що боксеру дозволили виїзд з України, компанія почне пошук суперника для Ломаченка та перемовини щодо місця проведення бою.
Раніше стало відомо, що Ломаченко висловив бажання повернутися у ринг восени.