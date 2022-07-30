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Худжамов: Не має бажання балотуватися на пост президента УАФ

Сьогодні 12:55 134 0
Худжамов прокоментував свої шанси стати президентом УАФ
Худжамов: Не має бажання балотуватися на пост президента УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Рустам Худжамов

Джерело - fanday.net.

Тренер воротарів Полісся Рустам Худжамов не планує балотуватися на пост президента УАФ.

Про це він розповів у коментарі FanDay.

"Наскільки я знаю, в УАФ була якась сесія і вони продовжили повноваження Павелка на три роки, якщо я не помиляюся. Це було в той час, коли мусувалась тема з моїм можливим походом на вибори.

Чи ухвалив я рішення балотуватися на посаду голови УАФ? Я не можу просто піти й висунутися. Мене має висунути якась футбольна організація. Щоб проводити поїздки та зустрічі, мені потрібні гроші, які сьогодні я краще витрачу на волонтерство. До того ж, щоб якась обласна федерація мене підтримала, я маю дати їм щось натомість.

Якщо вони підтримають мене, то що їм за це буде? Нині вони нормально працюють, їх усе влаштовує. Можливо, нинішній стан речей не влаштовує клуби, дитячі школи, але цих хлопців все влаштовує. А тут прийду я і скажу: давайте голосувати за мене! Я абсолютний реаліст у цьому плані.

У виконкомі УАФ усі люди Павелка. Усі обласні федерації підтримують центральну.

Чи легше стати президентом України, аніж головою УАФ? Не знаю. Чесно скажу – ні туди, ні туди я вже не бажаю балотуватися. Так, я отримав велику суспільну підтримку, мені написало дуже багато людей, коли почули про моє потенційне висунення. Але, знов-таки, є бажання, а є реальність. Я розумію, що туди неможливо пробитися", – сказав Худжамов.

Раніше повідомлялося, що Худжамов буде балотуватись на посаду президента УАФ.

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