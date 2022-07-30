Роналду зіграє проти Райо Вальєкано.

Джерело - Чемпіон.

Португальський форвард Кріштіану Роналду анонсував своє повернення на поле у складі Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"У неділю зіграє король" — написав Роналду.

31 липня "манкуніанці" у рамках підготовки до нового сезону зіграють проти іспанського Райо Вальєкано.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.