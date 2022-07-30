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Роналду анонсував своє повернення на поле

Сьогодні 10:27 383 0
Роналду зіграє проти Райо Вальєкано.
Роналду анонсував своє повернення на поле
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Португальський форвард Кріштіану Роналду анонсував своє повернення на поле у складі Манчестер Юнайтед.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"У неділю зіграє король" — написав Роналду.

 31 липня "манкуніанці" у рамках підготовки до нового сезону зіграють проти іспанського Райо Вальєкано.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.

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