Джерело - Чемпіон.
Португальський форвард Кріштіану Роналду анонсував своє повернення на поле у складі Манчестер Юнайтед.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"У неділю зіграє король" — написав Роналду.
31 липня "манкуніанці" у рамках підготовки до нового сезону зіграють проти іспанського Райо Вальєкано.
Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може купити Неймара на заміну Роналду.