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СК Дніпро-1 переграв хорватський клуб у спарингу

Вчора 23:25 279 0
Танчик забив гол та зробив результативну передачу
СК Дніпро-1 переграв хорватський клуб у спарингу
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 у матчі на зборах переміг хорватський НК Полет.

Українська команда перемогла з рахунком 2:0.

Контрольний матч
29 липня

НК Полет (Светин Мартин-на-Мурі, Хорватія) - СК Дніпро-1 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Танчик, 0:2 - 70 Громов

Полет: Жамбрес, Месаріч, Главіца, Міхалінець, Барат, Патафта, Шаріч, Кріштофіч, С.Зганець, Перчіч, Телебар. Запасні: Топольняк, Стефанець, Сабол, Новак, Хорват, Джурініч, Мазга, Е.Зганець, Й.Зганець.

Дніпро-1: Рибак (Юрчук, 46), Адамюк, Сваток (Логінов, 46), Лучкевич (Кононов, 88), Горбунов (Бузанелло, 46), Сарапій (Бабенко, 62), Бланко (Когут, 62), Піхальонок (Рубчинський, 71), Танчик (Лебедєв,88), Назаренко (Громов, 46), Довбик.

Раніше Дніпро-1 оголосив про призначення на посаду головного тренера Олександра Кучера.

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