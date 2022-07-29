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Хачереді не отримає 1 млн доларів компенсаційї від Динамо Брест

Сьогодні 14:37 251 0
Стало відоме рішення Спортивного арбітражного суду
Хачереді не отримає 1 млн доларів компенсаційї від Динамо Брест
#Динамо Брест, #Євген Хачеріді

Джерело - football24.ua.

Колишній захисник брестського Динамо Євген Хачеріді отримав рішення Спортивного арбітражного суду в справі з компенсацією від білоруського клубу.

CAS ухвалив зменшення суми компенсації для Хачеріді від брестського Динамо, про що свідчить відповідний документ за підсумками засідання.

Колишній оборонець збірної України отримає 600 тисяч доларів замість 1 млн, який вимагав від клубу. Цікаво, що Палата спорів ФІФА також постановила виплату в розмірі 1 млн доларів.

Нагадаємо, останнім клубом Хачеріді було Динамо Брест, а в офіційних матчах українець не грав з листопада 2020 року. 

Раніше повідомлялося, що Хачеріді може завершити кар'єру.

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