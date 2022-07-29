Буяльський: Динамо десь пощастило у матчі з Фенербахче

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський оцінив перемогу у матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче (2:1).

Про це розповів сам футболіст.

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"В принципі наш план на гру нічим не відрізнявся, тому що в першому матчі основною задачею було зіграти на нуль у захисті, і в другому матчі – так само головне було не пропустити гол, ми знали, що свій момент у нас буде і ми постараємося його реалізувати.

Ми готувалися до перших 15-20 хвилин, щоб психологічно втриматись, тому що вболівальники женуть команду, у неї велика підтримка. Можна сказати, що нам десь пощастило, не все нам вдалося у ці перші 20 хвилин, але, напевно, ми більше заслужили перемогти.

Вилучення у складі Фенербахче? Вилучення повністю змінило гру. Будь-якій команді важко грати у меншості.

У першу чергу, ця перемога важлива для України, для наших уболівальників, для нашого народу, людей, які захищають Україну", - розповів Буяльський.