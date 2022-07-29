Луческу виповнилося 77 років

Мірчі Луческу – 77

Сьогодні, 29 липня, головний тренер Динамо Мірча Луческу святкує день народження.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Румунському фахівцю виповнилося 77 років.

Луческу очолив Динамо два роки тому і в першому ж сезоні біля керма команди виграв із нею всі три національні трофеї, а також повернув клуб до Ліги чемпіонів.

В Україні Луческу також працював у Шахтарі, з яким виграв Кубок УЄФА та 9 чемпіонатів України.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.