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Луческу виповнилося 77 років

Сьогодні 10:10 450 0
Мірчі Луческу – 77
Луческу виповнилося 77 років
#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - fcdynamo.com.

Сьогодні, 29 липня, головний тренер Динамо Мірча Луческу святкує день народження.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Румунському фахівцю виповнилося 77 років.

Луческу очолив Динамо два роки тому і в першому ж сезоні біля керма команди виграв із нею всі три національні трофеї, а також повернув клуб до Ліги чемпіонів.

В Україні Луческу також працював у Шахтарі, з яким виграв Кубок УЄФА та 9 чемпіонатів України.

Раніше Луческу не прийшов на пресконференцію у Туреччині через уболівальників Фенербахче.

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