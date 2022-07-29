Зінченко: Артета не обіцяв мені місце у центрі півзахисту

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не обіцяв Олександру Зінченку місце в центрі півзахисту.

Про це розповів сам український футболіст у коментарі youtubе-каналу Влада Седан.

"Ніхто нікому нічого не обіцяв. Все залежатиме від мене, як я буду працювати, показувати себе на тренуваннях, в матчах. Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду.

Ключова позиція, яку він мені обрав - це лівий захисник. Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах - два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити", - сказав Зінченко.