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Зінченко: Артета не обіцяв мені місце у центрі півзахисту

Сьогодні 11:53 192 0
Олександр Зінченко прокоментував перехід в Арсенал
Зінченко: Артета не обіцяв мені місце у центрі півзахисту
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета не обіцяв Олександру Зінченку місце в центрі півзахисту.

Про це розповів сам український футболіст у коментарі youtubе-каналу Влада Седан.

"Ніхто нікому нічого не обіцяв. Все залежатиме від мене, як я буду працювати, показувати себе на тренуваннях, в матчах. Якщо я буду заслуговувати грати, то я буду грати. Якщо не буду заслуговувати, то не буду.

Ключова позиція, яку він мені обрав - це лівий захисник. Але також можуть бути такі ігри, де я буду залучений як центральний півзахисник. Я ще нічого не можу сказати. Сезон буде дуже довгим. Ми виступаємо в чотирьох турнірах - два кубки, АПЛ та Ліга Європи. Тому буде дуже багато матчів, і я ще не знаю, де головний тренер буде мене бачити", - сказав Зінченко.

Українець раніше виступав за Манчестер Сіті, де він в основному грав на позиції лівого захисника.

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