Зінченко: Казав Гвардіолі, що піду з Манчестер Сіті тільки до Артети

Ключову роль у переході Олександра Зінченка в Арсенал зіграв головний тренер Мікель Артета.

Про це розповів сам український футболіст у коментарі youtubе-каналу Влада Седан.

"Рішення піти з Манчестер Сіті було для мене дуже непростим. Але водночас, коли я поспілкувався з теперішнім головним тренером (Мікелем Артетою - прим.), якого я дуже добре знаю, для мене це рішення стало набагато простішим. Після 5 повних сезонів і 6 років емоції трохи переповнюють всередині. Але я готовий. Я хочу новий виклик для себе. Я 100 відсотків впевнений, що я можу вирости і розвиватися як футболіст в лондонському Арсеналі.

Це великий клуб. Це клуб, за який я мріяв виступати ще в дитинстві, з часів Анрі і молодого Фабрегаса. Я прийняв це рішення, і я дуже схвильований, тому що це новий виклик для мене. Буду робити все, щоб це рішення було на 100 відсотків правильним. Воно і є правильне для мене. Я ні про що не шкодую. Хочу ще раз подякувати Манчестер Сіті за всі ці роки. Я тут дуже багато чого взяв. У мене тут з'явилось багато друзів та рідних людей. Я буду сумувати за ними.

Але життя продовжується. Ми ставимо перед собою нові цілі. Ключовий фактор переходу - це головний тренер Арсенала. Я сказав і Гвардіолі, що якщо я одного дня залишу Манчестер Сіті, то наступним моїм тренером буде Мікель Артета. Поспілкувавшись з ним, я на 100 відсотків був впевнений у своєму рішенні. Манчестер Сіті - це дуже хороші емоції і спогади. Але треба рухатись далі. Перегортати цю сторінку та писати нову історію.

Як Артета мене переконав? Не буду казати це на публіку. Це була приватна розмова, і вона була не одна. Це було стосовно футболу, як тренер мене бачить в команді, моя функція, моя роль. Мені це дійсно імпонує, і я загорівся.", - сказав Зінченко.