П'ять гравців Металіста знаходяться на перегляді у Дніпрі-1

Команда активно переглядає гравців

Джерело - Чемпіон.

Наразі п'ять гравців Металіста перебувають на перегляді у Дніпрі-1, куди перейшов тренер харків'ян Олександр Кучер.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відомо, що до Дніпра-1 можуть перейти воротар Владислав Рибак, захисник Сергій Горбунов, а також хавбеки Володимир Танчик, Едуард Сарапій та Руслан Бабенко.

Поки що немає гарантій, що хтось із них точно залишиться у Дніпрі-1.

Раніше на перегляді були захисник Богдан Порох та хавбек Єгор Картушов, але команді вони не підійшли та повернулися до Металіста.