П'ять гравців Металіста знаходяться на перегляді у Дніпрі-1

Джерело - Чемпіон.
Наразі п'ять гравців Металіста перебувають на перегляді у Дніпрі-1, куди перейшов тренер харків'ян Олександр Кучер.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Відомо, що до Дніпра-1 можуть перейти воротар Владислав Рибак, захисник Сергій Горбунов, а також хавбеки Володимир Танчик, Едуард Сарапій та Руслан Бабенко.
Поки що немає гарантій, що хтось із них точно залишиться у Дніпрі-1.
Раніше на перегляді були захисник Богдан Порох та хавбек Єгор Картушов, але команді вони не підійшли та повернулися до Металіста.