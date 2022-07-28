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П'ять гравців Металіста знаходяться на перегляді у Дніпрі-1

Сьогодні 21:41 137 0
Команда активно переглядає гравців
П'ять гравців Металіста знаходяться на перегляді у Дніпрі-1
#Металіст, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Наразі п'ять гравців Металіста перебувають на перегляді у Дніпрі-1, куди перейшов тренер харків'ян Олександр Кучер.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Відомо, що до Дніпра-1 можуть перейти воротар Владислав Рибак, захисник Сергій Горбунов, а також хавбеки Володимир Танчик, Едуард Сарапій та Руслан Бабенко.

Поки що немає гарантій, що хтось із них точно залишиться у Дніпрі-1.

Раніше на перегляді були захисник Богдан Порох та хавбек Єгор Картушов, але команді вони не підійшли та повернулися до Металіста.

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