Гол Кочергіна приніс перемогу Ракуву над Астаною

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чотири матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу.

Ліга конференцій 2022/23

Другий кваліфікаційний етап

Матчі-відповіді, 28 липня

Астана (Казахстан) - Ракув (Казахстан) 0:1 (0:1). Перший матч 0:5

Габала (Азербайджан) - Фегервар (Угорщина) 2:1 (1:1). Перший матч 1:4

Кішварда (Угорщина) - Кайрат (Казахстан) 1:0 (1:0). Перший матч 1:0

Мілсамі (Молдова) - КуПС (Фінляндія) 1:4 (1:1). Перший матч 2:2

Сьогодні, 28 липня, відбувається ще кілька матчів другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій:

19:00. Пайде (Вірменія) - Арарат-Вірменія (Вірменія). Перший матч 0:0

19:45. Ельфсбург (Швеція) - Молде (Норвегія). Перший матч 1:4

19:45. Нетанія (Ізраїль) - Башакшехір (Туреччина). Перший матч 1:1

20:00. АПОЕЛ (Кіпр) - Ботев (Болгарія). Перший матч 0:0

20:00. Віборг (Данія) - Судува (Литва). Перший матч 1:0

20:00. Вікінг (Норвегія) - Спарта (Чехія). Перший матч 0:0

20:00. Динамо (Батумі, Грузія) - Лех (Польща). Перший матч 0:5

20:00. Левадія (Естонія) - Хіберніанс (Мальта). Перший матч 2:3

20:00. Ліллестрем (Норвегія) - СІК (Фінляндія). Перший матч 1:0

20:00. Нефтчі (Азербайджан) - Аріс (Кіпр). Перший матч 0:2

20:00. Ньютаун (Вельс) - Спартак (Словаччина). Перший матч 1:4

20:00. Олімпія (Словенія) - Шепші (Румунія). Перший матч 1:3

20:00. Раднічкі (Сербія) - Гзіра (Мальта). Перший матч 2:2

20:00. Славія (Чехія) - Сент-Джозеф (Гібралтар). Перший матч 4:0

20:00. Рига (Латвія) - Ружомберок (Словаччина). Перший матч 3:0

20:00. ЦСКА (Болгарія) - Македонія ГП (Північна Македонія). Перший матч 0:0

20:00. Юргорден (Швеція) - Рієка (Хорватія). Перший матч 2:1

20:30. Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) - Зіра (Азербайджан). Перший матч 3:0

20:30. ПАОК (Греція) - Левскі (Болгарія). Перший матч 0:2

20:30. Стяуа (Румунія) - Сабуртало (Грузія). Перший матч 0:1

20:30. Університатя (Румунія) - Влазнія (Албанія). Перший матч 1:1

20:45. Лехія (Гданськ, Польща) - Рапід (Австрія). Перший матч 0:0

21:00. Брондбю (Данія) - Погонь (Польща). Перший матч 1:1

21:00. Вадуц (Ліхтенштейн) - Копер (Словенія). Перший матч 1:0

21:00. Динамо (Мінськ, Білорусь) - Хаполель (Беер-Шева, Ізраїль). Перший матч 1:2

21:00. Дріта (Косово) - Антверпен (Бельгія). Перший матч 0:0

21:00. Коньяспор (Туреччина) - БАТЕ (Білорусь). Перший матч 3:0

21:00. Лачі (Албанія) - Петрокуб (Молдова). Перший матч 0:0

21:00. Мура (Словенія) - Сент-Патрікс (Ірландія). Перший матч 1:1

21:00. Слайго (Ірландія) - Мотервелл (Шотландія). Перший матч 1:0

21:00. Хамрун (Мальта) - Валеж (Боснія і Герцеговина). Перший матч 1:0

21:00. Чукарічкі (Сербія) - Расінг (Люксембург). Перший матч 4:1

21:00. Шкендія (Північна Македонія) - Валмієра (Латвія). Перший матч 2:1

21:00. Янг Бойз (Швейцарія) - Лієпая (Латвія). Перший матч 1:0

21:30. Будучност (Чорногорія) - Брейдаблік (Ісландія). Перший матч 0:2

21:30. Осієк (Хорватія) - Кизилжар (Казахстан). Перший матч 2:1

21:45. Тре Фіорі (Сан-Марино) - Б36 Торсхавн (Фарерські острови). Перший матч 0:1

21:45. Тузла Сіті (Боснія і Герцеговина) - АЗ (Нідерланди). Перший матч 0:1

22:00. Дунайська Стреда (Словаччина) - Вікінгур (Фарерські острови). Перший матч 2:0

22:00. Зріньскі (Боснія і Герцеговина) - Тирана (Албанія). Перший матч 1:0

22:00. Крузейдерс (Північна Ірландія) - Базель (Швейцарія). Перший матч 0:3

22:00. Пушкаш Академія (Угорщина) - Гімарайнш (Португалія). Перший матч 0:3