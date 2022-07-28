Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем

Джерело - sport.ua.
Лівий фулбек Ісмаїлі розірвав контракт із донецьким Шахтарем.
Про це повідомляє Bolavip Brasil.
Подробиць про те, як відбулася ця процедура, журналіст не наводить, проте зазначає, що переговори про підписання 32-річного фулбека вже веде Інтернасьйонал.
Про бажання Ісмаїлі розірвати контракт із Шахтарем, який розрахований до літа 2023 року, вперше повідомлялося у травні, проте жодного офіційного підтвердження ці відомості тоді не знайшли.
Раніше повідомлялося, що у Шахтарі готові розглянути питання продажу Ісмаїлі за 2-3 мільйони євро, оскільки у донецькому клубі не можуть платити бразильцю стільки, як раніше.
Напередодні Шахтар підписав на лівий фланг оборони фулбека Андерлехта Богдана Михайліченка, який проведе у донецькій команді рік на правах оренди, а потім може бути викуплений гірниками.