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Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем

Сьогодні 19:25 454 0
Бразилець веде переговори про перехід в Інтернасьйонал
Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем
#Ісмаїлі, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Лівий фулбек Ісмаїлі розірвав контракт із донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Подробиць про те, як відбулася ця процедура, журналіст не наводить, проте зазначає, що переговори про підписання 32-річного фулбека вже веде Інтернасьйонал.

Про бажання Ісмаїлі розірвати контракт із Шахтарем, який розрахований до літа 2023 року, вперше повідомлялося у травні, проте жодного офіційного підтвердження ці відомості тоді не знайшли.

Раніше повідомлялося, що у Шахтарі готові розглянути питання продажу Ісмаїлі за 2-3 мільйони євро, оскільки у донецькому клубі не можуть платити бразильцю стільки, як раніше.

Напередодні Шахтар підписав на лівий фланг оборони фулбека Андерлехта Богдана Михайліченка, який проведе у донецькій команді рік на правах оренди, а потім може бути викуплений гірниками.

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