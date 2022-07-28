Ісмаїлі розірвав контракт з Шахтарем

Бразилець веде переговори про перехід в Інтернасьйонал

Лівий фулбек Ісмаїлі розірвав контракт із донецьким Шахтарем.

Про це повідомляє Bolavip Brasil.

Подробиць про те, як відбулася ця процедура, журналіст не наводить, проте зазначає, що переговори про підписання 32-річного фулбека вже веде Інтернасьйонал.

Про бажання Ісмаїлі розірвати контракт із Шахтарем, який розрахований до літа 2023 року, вперше повідомлялося у травні, проте жодного офіційного підтвердження ці відомості тоді не знайшли.

Раніше повідомлялося, що у Шахтарі готові розглянути питання продажу Ісмаїлі за 2-3 мільйони євро, оскільки у донецькому клубі не можуть платити бразильцю стільки, як раніше.

Напередодні Шахтар підписав на лівий фланг оборони фулбека Андерлехта Богдана Михайліченка, який проведе у донецькій команді рік на правах оренди, а потім може бути викуплений гірниками.