Фенербахче зробив офіційну заяву щодо інциденту з фанатами на матчі з Динамо

Фенербахче завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

"Під час матчу проти київського Динамо на нашому полі в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів після голу суперника з частини стадіону пролунали вигуки. Фенербахче робить заяву проти цього дискурсу, який не представляє наш клуб і жодним чином не відображає корпоративну позицію нашого клубу.

Фенербахче завжди дбає про підвищення обізнаності про соціальні та гуманітарні проблеми як у нашій країні, так і в світі. Наш клуб миттєво відреагував на початок воєнного процесу 24 лютого 2022 року.

Ми хотіли б ще раз підкреслити у своєму повідомленні, яке ми передали через всі нашими офіційними каналами: війна - це не хоробрість, це боягузтво! Ні війні!

Крім того, одним із найбільших прикладів нашої чутливості до цього, був товариський матч, який ми зіграли з донецьким Шахтарем на нашому полі у квітні, сказавши Футбол заради миру, щоб привернути увагу до миру в Україні і зробити матеріальний і моральний внесок. Ми приймали команду донецького Шахтаря в нашій країні протягом кількох днів.

На 58-й хвилині вчорашнього матчу надмірні рухи деяких гравців команди суперника, особливо резервних воротарів, які в минулому виступали за команду з нашої країни, викликали збудження деяких трибун і реакцію, яка тривала лише 20 секунд у 120-хвилинному матчі.

Але, якою б не була причина, ми, як спортивний клуб Фенербахче, не погоджуємося з реакцією, яка виникла на частині наших трибун.

Приписувати цей дискурс, який абсолютно не відображає позицію та цінності нашого клубу, усім нашим уболівальникам і покладати відповідальність на наш клуб, не є чесним і справедливим підходом. Ми засуджуємо намагання втрутити наш клуб і нашу країну, а також намагання встановити порядок денний, який спричинить непорозуміння і політизацію.

Фенербахче ще раз нагадує про нашу позицію, що спорт і політика завжди повинні бути відокремленими одне від одного", - говориться в заяві.