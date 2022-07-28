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Зеленський: Я підтримую Арсенал. Всі ми фани Зінченка

Сьогодні 12:13 421 0
Зеленський прокоментував перехід Зінченка в Арсенал
Зеленський: Я підтримую Арсенал. Всі ми фани Зінченка
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон, #Володимир Зеленський

Джерело - Чемпіон.

Президент України Володимир Зеленський оцінив трансфер Олександра Зінченка в Арсенал.

Про це розповів сам глава держави у коментарі журналісту Пірсу Моргану.

"- Ви підтримуєте Арсенал?

- Так. Багатьох футболістів я знаю особисто. Чесно, всі ми фани Зінченка. Футболісти роблять чудову роботу, важко працюють, вони відомі люди та дуже нам допомагають. Шевченко також чудова особа. Не можу сказати, що люблю Зінченка більше, ніж Шевченка, тому що він перестане зі мною розмовляти. І не можу сказати навпаки.

Це важливі люди. Також є легендарні футболісти, які взяли зброю в руки та знаходяться на передовій. Ми знаємо таких, є з Динамо… Маю на увазі, що я фанат футболу. Такий самий, як й інші українці", - відповів Зеленський.

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