Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн

Джерело - Чемпіон.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
|#
|Країна
|17/18
|18/19
|19/20
|20/21
|21/22
|22/23
|Заг.
|К-сть
клубів
|1
|Англія
|20,071
|22,642
|18,571
|24,357
|21,000
|2,285
|108,926
|7/7
|2
|Іспанія
|19,714
|19,571
|18,928
|19,500
|18,428
|2,285
|98,426
|7/7
|3
|Італія
|17,333
|12,642
|14,928
|16,285
|15,714
|2,285
|79,187
|7/7
|4
|Німеччина
|9,857
|15,214
|18,714
|15,214
|16,214
|2,500
|77,713
|8/8
|5
|Франція
|11,500
|10,583
|11,666
|7,916
|18,416
|1,333
|61,414
|6/6
|6
|Португалія
|9,666
|10,900
|10,300
|9,600
|12,916
|1,500
|54,882
|6/6
|7
|Нідерланди
|2,900
|8,600
|9,400
|9,200
|19,200
|1,000
|50,300
|5/5
|8
|Австрія
|9,750
|6,200
|5,800
|6,700
|10,400
|0,900
|39,750
|5/5
|9
|Шотландія
|4,000
|6,750
|9,750
|8,500
|7,900
|0,800
|37,700
|5/5
|10
|росія
|12,600
|7,583
|4,666
|4,333
|5,300
|-
|34,482
|-
|11
|Сербія
|6,375
|6,000
|6,000
|5,500
|9,500
|0,375
|33,750
|4/4
|12
|Україна
|8,000
|5,600
|7,200
|6,800
|4,200
|1,400
|33,200
|4/5
|13
|Бельгія
|2,600
|7,800
|7,600
|6,000
|6,600
|0,900
|31,500
|5/5
|14
|Швейцарія
|6,500
|3,900
|6,400
|5,125
|7,750
|0,625
|30,300
|4/4
|15
|Греція
|5,100
|5,100
|4,900
|5,100
|8,000
|0,625
|28,825
|4/4
Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.
Система нарахування балів
Очки нараховуються за наступною схемою:
- перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
- перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
- нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
- нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
- бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
- бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
- перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
- друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
- перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
- друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
- вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
- вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.
Додатково
- Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
- Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
- три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
- два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
- одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).
Розрахунок коефіцієнта
Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.
Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.