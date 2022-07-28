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Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн

Сьогодні 18:00 224 0
Таблиця коефіцієнтів УЄФА - рейтинг національних футбольних асоціацій Європи онлайн
#Ліга Європи, #Ліга конференцій, #Ліга чемпіонів, #Турнірна таблиця, #УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть
клубів
1 Англія 20,071 22,642 18,571 24,357 21,000 2,285 108,926 7/7
2 Іспанія 19,714 19,571 18,928 19,500 18,428 2,285 98,426 7/7
3 Італія 17,333 12,642 14,928 16,285 15,714 2,285 79,187 7/7
4 Німеччина 9,857 15,214 18,714 15,214 16,214 2,500 77,713 8/8
5 Франція 11,500 10,583 11,666 7,916 18,416 1,333 61,414 6/6
6 Португалія 9,666 10,900 10,300 9,600 12,916 1,500 54,882 6/6
7 Нідерланди 2,900 8,600 9,400 9,200 19,200 1,000 50,300 5/5
8 Австрія 9,750 6,200 5,800 6,700 10,400 0,900 39,750 5/5
9 Шотландія 4,000 6,750 9,750 8,500 7,900 0,800 37,700 5/5
10 росія 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 - 34,482 -
11 Сербія 6,375 6,000 6,000 5,500 9,500 0,375 33,750 4/4
12 Україна 8,000 5,600 7,200 6,800 4,200 1,400 33,200 4/5
13 Бельгія 2,600 7,800 7,600 6,000 6,600 0,900 31,500 5/5
14 Швейцарія 6,500 3,900 6,400 5,125 7,750 0,625 30,300 4/4
15 Греція 5,100 5,100 4,900 5,100 8,000 0,625 28,825 4/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони. 

Українець Андрій Лунін (ліворуч) після перемоги в Лізі чемпіонів-2021/22

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

  • перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;
  • перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;
  • нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;
  • нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;
  • бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;
  • бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;
  • перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;
  • друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;
  • перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;
  • друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;
  • вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;
  • вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

  1. Результати серій пенальті не впливають на підрахунок.
  2. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:
  • три очки за перемогу (в основний та додатковий час);
  • два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);
  • одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.

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