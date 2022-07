Голкіпер збірної Мексики зацікавив три європейські клуби

Голкіпер Реал Солт Лейк Девід Очоа може стати футболістом Барселони.

Про це повідомляє журналіст Том Богерт.

Блаугранас входять до числа клубів, зацікавлених у підписанні воротаря збірної Мексики. Контракт Очоа розрахований до кінця поточного року. Також на Девіда претендують Манчестер Юнайтед, Монако, Атлетіко Сан-Луїс, Тихуана та Америка.

Barcelona are among clubs interested in Real Salt Lake & Mexico GK David Ochoa, I'm told. Likely for Barcelona B team.



Ochoa, 21, is out of contract this winter. Club America, Xolos, San Luis, Monaco, even Manchester United (an option for cheap, young No. 3 GK) interested too. pic.twitter.com/3OC1jyo9gh