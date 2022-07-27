Ференцварош переграв Слован: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 5 матчів-відповідей другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.

Ліга чемпіонів 2022/23

Другий кваліфікаційний етап

Матч-відповідь, 27 липня

Буде/Глімт (Норвегія) - Лінфілд (Північна Ірландія) 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Ветлесен, 2:0 - 21 Боніфейс, 3:0 - 25 Пеллегріно, 4:0 - 29 Салтнес, 5:0 - 52 Еспейорд, 6:0 - 54 Пеллегріно, 7:0 - 73 Сампстед, 8:0 - 88 Еспейорд

Перший матч 0:1

Мальме (Швеція) - Жальгіріс (Литва) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Оєвусі, 0:2 - 52 Олівейра

Перший матч 0:1

Фенербахче (Туреччина) - Динамо (Україна) 1:2 (0:0)

Голи: 0:1- 57 Буяльський, 1:1 - 89 Салай, 1:2 - 114 Караваєв

Перший матч 0:0

Цюрих (Швейцарія) - Карабах (Азербайджан) 2:2 (0:1)

Голи: 1:0 - 4 Медведєв (авт), 1:1 - 56 Каді, 2:1 - 90+6 Сантіні, 2:2 - 98 Овусу

Перший матч 2:3

Слован (Словаччина) - Ференцварош (Угорщина) 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 20 Болі, 0:2 - 31 Захаріассен, 1:2 - 70 Де Марко, 1:3 - 89 Траоре, 1:4 - 90+5 Лаїдуні

Перший матч 2:1

Сьогодні, 27 липня, відбувається ще один матч другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів:

22:00. Олімпіакос (Греція) - Маккабі Хайфа (Ізраїль). Перший матч 1:1