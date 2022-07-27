Ференцварош переграв Слован: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 5 матчів-відповідей другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу.
Буде/Глімт (Норвегія) - Лінфілд (Північна Ірландія) 8:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 7 Ветлесен, 2:0 - 21 Боніфейс, 3:0 - 25 Пеллегріно, 4:0 - 29 Салтнес, 5:0 - 52 Еспейорд, 6:0 - 54 Пеллегріно, 7:0 - 73 Сампстед, 8:0 - 88 Еспейорд
Перший матч 0:1
Мальме (Швеція) - Жальгіріс (Литва) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Оєвусі, 0:2 - 52 Олівейра
Перший матч 0:1
Фенербахче (Туреччина) - Динамо (Україна) 1:2 (0:0)
Голи: 0:1- 57 Буяльський, 1:1 - 89 Салай, 1:2 - 114 Караваєв
Перший матч 0:0
Цюрих (Швейцарія) - Карабах (Азербайджан) 2:2 (0:1)
Голи: 1:0 - 4 Медведєв (авт), 1:1 - 56 Каді, 2:1 - 90+6 Сантіні, 2:2 - 98 Овусу
Перший матч 2:3
Слован (Словаччина) - Ференцварош (Угорщина) 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 20 Болі, 0:2 - 31 Захаріассен, 1:2 - 70 Де Марко, 1:3 - 89 Траоре, 1:4 - 90+5 Лаїдуні
Перший матч 2:1
Сьогодні, 27 липня, відбувається ще один матч другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів:
22:00. Олімпіакос (Греція) - Маккабі Хайфа (Ізраїль). Перший матч 1:1