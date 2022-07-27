Буде/Глімт знищив Лінфілд: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу Буде/Глімт вдома святкував перемогу над Лінфілдом.

Здобута перемога дозволила норвезькій команді за сумою двох матчів вийти до наступного етапу змагань.

Ліга чемпіонів 2022/23

Другий кваліфікаційний етап

Матч-відповідь, 27 липня

Буде/Глімт (Норвегія) - Лінфілд (Північна Ірландія) 8:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 7 Ветлесен, 2:0 - 21 Боніфейс, 3:0 - 25 Пеллегріно, 4:0 - 29 Салтнес, 5:0 - 52 Еспейорд, 6:0 - 54 Пеллегріно, 7:0 - 73 Сампстед, 8:0 - 88 Еспейорд

Перший матч 0:1

Сьогодні, 27 липня, відбувається ще кілька матчів другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів:

20:00. Мальме (Швеція) - Жальгіріс (Литва). Перший матч 0:1

20:00. Фенербахче (Туреччина) - Динамо (Україна). Перший матч 0:0

20:00. Цюрих (Швейцарія) - Карабах (Азербайджан). Перший матч 2:3

21:30. Слован (Словаччина) - Ференцварош (Угорщина). Перший матч 2:1

22:00. Олімпіакос (Греція) - Маккабі Хайфа (Ізраїль). Перший матч 1:1