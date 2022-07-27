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Ребров: Йовічевич має право обирати місце роботи

Сьогодні 21:40 344 0
Наставник Аль-Айна - про перехід хорвата до Шахтаря
Ребров: Йовічевич має право обирати місце роботи
#Сергій Ребров, #СК Дніпро-1, #Шахтар, #Ігор Йовічевич

Джерело - FootballHub.

Головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва не цікавить як саме відбувся перехід Ігоря Йовічевича з Дніпра-1 до Шахтаря.

Про це заявив сам Ребров.

"Я дуже добре знаю Ігоря. Вважаю його дуже кваліфікованим тренером. Тренерський вік недовгий. Він розумів це, радився із сім’єю.

Як це все відбувалося - мені особливо не цікаво. Це якісний тренер, він має право обирати, де йому працювати. У зв’язку з правилами УЄФА він не був пов’язаний, він мав право піти з Дніпра-1. Не треба Дніпру-1 розповідати про якісь людські якості. Дніпро-1 теж не завжди поводився дуже коректно. Я бачив викиди, як усе відбувалося щодня.

Він - іноземець. Він має право обирати місце роботи. Я чудово його знаю, він хотів попрацювати з командою, яка має шанси грати у ЛЧ. Це крок уперед для нього. Як я ставився до нього добре, так і ставлюся зараз", - зазначив Ребров.

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