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Клуж пройшов клуб з Андорри: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

Сьогодні 20:40 184 0
Клуж пройшов клуб з Андорри: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
#Аріс, #Клуж

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій 2022/23 з футболу румунський Клуж зіграв внічию з Інтером із Андорри.

Румунська команда за сумою двох матчів вийшла до наступного етапу змагань.

Ліга конференцій 2022/23
Другий кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 27 липня

Інтер (Андорра) - Клуж (Румунія) 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Солдевілья, 1:1 - 51 Дяк

Перший матч 0:3

Сьогодні, 27 липня, відбувається ще кілька матчів другого кваліфікаційного етапу Ліги конференцій:

20:00. АІК (Швеція) - Ворскла (Україна). Перший матч 2:3

21:00. Класвік (Фарерські острови) - Сутьєска (Чорногорія). Перший матч 0:0

21:00. Гомель (Білорусь) - Аріс (Греція). Перший матч 1:5

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