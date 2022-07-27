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Наполі придбав захисника Фенербахче

Сьогодні 16:09 228 0
Сума трансферу склала 18 мільйонів євро
Наполі придбав захисника Фенербахче
#Наполі, #Фенербахче

Джерело - footboom.com.

Наполі придбав у Фенербахче захисника Кім Мін Дже. 

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу

Сума трансферу склала 18 мільйонів євро, при тому, що турецький клуб рік назад заплатив за Кіма 2 мільйони, тобто у дев’ятеро дешевше. 

В минулому сезоні 25-річний кореєць, який діє на позиції центрального захисника, у складі стамбульців провів 39 матчів (38 із них – в основі), забив один м’яч.

Кім Мін Дже є діючим футболістом збірної Кореї, в складі якої провів 40 поєдинків, в яких забив 3 м’ячі.

Раніше Мертенс може повернутися у Наполі.

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