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Срна: Дехто забуває, що в Україні йде війна

Сьогодні 18:09 289 0
Функціонер - про важливість благодійних матчів
Срна: Дехто забуває, що в Україні йде війна
#Шахтар, #Дарійо Срна

Джерело - ФК Шахтар.

Кошти з благодійних матчів донецького Шахтаря направляються на благо України.

Про це заявив директор клубу з футболу Дарійо Срна.

"Все йде на благо України, як завжди. Ми граємо за Україну та український народ, допомагаємо та допомагатимемо. Ми не зупиняємося. Усі наші матчі проведемо з великою гордістю. До того ж представлятимемо Україну на хорошому рівні - у Лізі чемпіонів.

Чому все ще треба привертати увагу європейських країн до подій в Україні? На жаль, дехто забуває, що в Україні йде війна. Ми ніколи не забудемо. Ми разом, ми єдині. Лише так ми можемо перемогти. Україна - сильна країна, українці - сильний народ. Віримо у перемогу, віримо, що у нас все буде добре", - сказав Срна.

Нагадаємо Шахтар поступився Аяксу в контрольному поєдинку.

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