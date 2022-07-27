Срна: Дехто забуває, що в Україні йде війна

Кошти з благодійних матчів донецького Шахтаря направляються на благо України.

Про це заявив директор клубу з футболу Дарійо Срна.

"Все йде на благо України, як завжди. Ми граємо за Україну та український народ, допомагаємо та допомагатимемо. Ми не зупиняємося. Усі наші матчі проведемо з великою гордістю. До того ж представлятимемо Україну на хорошому рівні - у Лізі чемпіонів.

Чому все ще треба привертати увагу європейських країн до подій в Україні? На жаль, дехто забуває, що в Україні йде війна. Ми ніколи не забудемо. Ми разом, ми єдині. Лише так ми можемо перемогти. Україна - сильна країна, українці - сильний народ. Віримо у перемогу, віримо, що у нас все буде добре", - сказав Срна.