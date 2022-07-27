Хавбек Динамо може перейти у клуб Чемпіоншипу

Джерело - football24.ua.
Атакувальний півзахисник юнацької команди Динамо Марко Подоляк може продовжити свою кар'єру в Англії.
Про це повідомляє QPRDAILY.
Юний хавбек покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії й працевлаштувався у клубі Брекнел Таун.
Наразі Марко тренується з молодіжкою Квінз Парк Рейнджерс. Джерело також стверджує, що 18-річний Подоляк незабаром може стати повноцінним гравцем клубу з Чемпіоншипу.
Раніше Ребров назвав гравців Динамо, які можуть заграти у ТОП-чемпіонатах.