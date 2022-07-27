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Хавбек Динамо може перейти у клуб Чемпіоншипу

Сьогодні 15:55 305 0
Футболіст може продовжити свою кар'єру в Англії
Хавбек Динамо може перейти у клуб Чемпіоншипу
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.ua.

Атакувальний півзахисник юнацької команди Динамо Марко Подоляк може продовжити свою кар'єру в Англії.

Про це повідомляє QPRDAILY.

Юний хавбек покинув Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії й працевлаштувався у клубі Брекнел Таун.

Наразі Марко тренується з молодіжкою Квінз Парк Рейнджерс. Джерело також стверджує, що 18-річний Подоляк незабаром може стати повноцінним гравцем клубу з Чемпіоншипу.

Раніше Ребров назвав гравців Динамо, які можуть заграти у ТОП-чемпіонатах.

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