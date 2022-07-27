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Супряга пропустить матч з Фенербахче

Сьогодні 15:27 220 0
22-річний форвард отримав травму
Супряга пропустить матч з Фенербахче
#Динамо Київ, #Владислав Супряга

Джерело - sport.ua.

Нападник Динамо Владислав Супряга не зможе допомогти команді у найближчих матчах проти Фенербахче – у кваліфікації Ліги чемпіонів та Евертона.

Про це повідомляє sport.ua

22-річний форвард травмований і наразі не займається з основною групою.

Таким чином, у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, Мірча Луческу в нападі зможе розраховувати лише на Артема Бесєдіна та Владислава Ваната.

Нагадаємо, Дніпро-1 розглядає варіант із орендою Супряги.

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