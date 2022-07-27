Супряга пропустить матч з Фенербахче

Джерело - sport.ua.
Нападник Динамо Владислав Супряга не зможе допомогти команді у найближчих матчах проти Фенербахче – у кваліфікації Ліги чемпіонів та Евертона.
Про це повідомляє sport.ua
22-річний форвард травмований і наразі не займається з основною групою.
Таким чином, у матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, який відбудеться сьогодні, Мірча Луческу в нападі зможе розраховувати лише на Артема Бесєдіна та Владислава Ваната.
Нагадаємо, Дніпро-1 розглядає варіант із орендою Супряги.