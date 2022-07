Колишній захисник Динамо Домагой Віда продовжить кар’єру в АЕК.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Контракт з 33-річним хорватом розраховано до 2024 року.

Трансфер оформлений на правах вільного агента, оскільки влітку футболіст залишив Бешикташ.

Done Deal! Domingoj #Vida to #AEK as a free agent. Contract until 2024. The croatian centre-back had been offered to Monza, Sampdoria and OM in the last week. #transfers