У Другій лізі готові зіграти 10 клубів, - президент ПФЛ

Керівництво ПФЛ намагається збільшити кількість клубів до 12

Джерело - FanDay.

Лише 10 команд висловили готовність виступити у наступному сезоні Другої ліги.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

Серед цих клубів: друга команда Кременя, миколаївський Васт, Буковина, Чернігів та вінницька Нива.

Керівництво ПФЛ намагається збільшити кількість клубів до 12.

29 липня керівництво ПФЛ проведе черговий обмін ідеями з потенційними учасниками турніру, а на початку серпня конференція ПФЛ має затвердити остаточний склад учасників.

Нагадаємо, Чайка зіграє у новому сезоні ПФЛ.