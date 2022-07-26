У Другій лізі готові зіграти 10 клубів, - президент ПФЛ

Джерело - FanDay.
Лише 10 команд висловили готовність виступити у наступному сезоні Другої ліги.
Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.
Серед цих клубів: друга команда Кременя, миколаївський Васт, Буковина, Чернігів та вінницька Нива.
Керівництво ПФЛ намагається збільшити кількість клубів до 12.
29 липня керівництво ПФЛ проведе черговий обмін ідеями з потенційними учасниками турніру, а на початку серпня конференція ПФЛ має затвердити остаточний склад учасників.
Нагадаємо, Чайка зіграє у новому сезоні ПФЛ.