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У Другій лізі готові зіграти 10 клубів, - президент ПФЛ

Сьогодні 18:01 217 0
Керівництво ПФЛ намагається збільшити кількість клубів до 12
У Другій лізі готові зіграти 10 клубів, - президент ПФЛ
#Чемпіонат України, Друга ліга

Джерело - FanDay.

Лише 10 команд висловили готовність виступити у наступному сезоні Другої ліги.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

Серед цих клубів: друга команда Кременя, миколаївський Васт, Буковина, Чернігів та вінницька Нива.

Керівництво ПФЛ намагається збільшити кількість клубів до 12.

29 липня керівництво ПФЛ проведе черговий обмін ідеями з потенційними учасниками турніру, а на початку серпня конференція ПФЛ має затвердити остаточний склад учасників.

Нагадаємо, Чайка зіграє у новому сезоні ПФЛ.

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