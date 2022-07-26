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Манчестер Юнайтед хоче, щоб Роналду був ключовим гравцем у наступному сезоні

Сьогодні 16:15 360 0
Португалець хоче покинути клуб
Манчестер Юнайтед хоче, щоб Роналду був ключовим гравцем у наступному сезоні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вважає нового тренера МЮ Еріка тен Гага ТОПовим наставником.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Проте португалець сумнівається у перспективах команди загалом, якій буде складно боротись проти Манчестер Сіті та Ліверпуля.

Наразі агент Роналду Жорже Мендеш працює над можливими варіантами для гравця. 

Зазначається, що Челсі та Баварія не мають наміру підписувати Кріштіану, тоді як Атлетіко необхідно продавати футболістів, щоб дозволити собі трансфер форварда МЮ.

Своєю чергою в Манчестер Юнайтед розраховують на Роналду і розглядають його ключовою фігурою у наступному сезоні.

Нагадаємо, Тен Гаг хоче переконати Роналду залишитися у Манчестер Юнайтед.

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