Португалець хоче покинути клуб

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду вважає нового тренера МЮ Еріка тен Гага ТОПовим наставником.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Проте португалець сумнівається у перспективах команди загалом, якій буде складно боротись проти Манчестер Сіті та Ліверпуля.

Наразі агент Роналду Жорже Мендеш працює над можливими варіантами для гравця.

Зазначається, що Челсі та Баварія не мають наміру підписувати Кріштіану, тоді як Атлетіко необхідно продавати футболістів, щоб дозволити собі трансфер форварда МЮ.

Своєю чергою в Манчестер Юнайтед розраховують на Роналду і розглядають його ключовою фігурою у наступному сезоні.

Нагадаємо, Тен Гаг хоче переконати Роналду залишитися у Манчестер Юнайтед.