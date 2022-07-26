Головний тренер Шахтаря Ігор Йовичевич повністю відпрацював свій контракт з СК Дніпро-1.

Про це розповів коментатор Віктор Вацко у програмі Вацко On Air.

"Він консультувався з кількома юридичними компаніями щодо свого контракту. Він впевнений, що з юридичної точки зору свій контракт з СК Дніпро-1 він відпрацював. А продовження ще на рік не набрало чинності, тому що повинна була бути обопільна згода сторін.

Він закликав не вірити всьому, що пишуть в пресі, сказав, що там багато нюансів. Він сказав, що одразу повідомив СК Дніпро-1 і Андрія Русола як тільки отримав офіційну пропозицію", – розповів Вацко.