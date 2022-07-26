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Каррагер: Голанд допоможе Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів

Сьогодні 12:55 297 0
Джеймі Каррагер прокоментував трансфер Ерлінга Голанда
Каррагер: Голанд допоможе Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ерлінг Голанд, #Каррагер, #Ліга чемпіонів, #Манчестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Перехід Ерлінга Голанда у Манчестер Сіті допоможе англійському клубу виграти Лігу чемпіонів.

Про це розповів легендарний англійський захисник Джеймі Каррагер.

"Я, як і раніше, вважаю Сіті фаворитом АПЛ, але не думаю, що Голанд сильно змінить ситуацію для них з погляду перемоги у чемпіонаті, бо вони й зараз його виграють. Вони набирають 95-100 очок. Тільки якщо вони хочуть набрати 110 очок - стільки розігрується.

Думаю, що Голанд стане останнім елементом для перемоги Ман Сіті в Лізі чемпіонів. Якби він грав за них на виїзді проти Реала, то вони не програли б, а виграли, вийшли б у фінал. Думаю, саме цю різницю дасть Голанд. Не вважаю, що він сильно змінить ситуацію в АПЛ, бо там Ман Сіті і без нього сильний.

Якщо подивитися на те, що зробив Ліверпуль, щоб наздогнати Ман Сіті і досягти рівня в 90+ очок, то вони купили Аліссона і ван Дейка. Ось вони справді все змінили. Вони вивели Ліверпуль із рівня, де він набирав 75 ​​очок, до того, що зараз вони націлені на 95 балів.

Вважаю, що Ман Сіті вже на цьому рівні, тож не думаю, що Голанд стане таким гравцем для команди. Але з таким нападником у Ман Сіті з'являється чудова нагода на перемогу в Лізі чемпіонів", - відзначив Каррагер.

Нагадаємо, у контракті Голанда прописані відступні на 2024 рік.

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