Каррагер: Голанд допоможе Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів

Джерело - sport.ua.
Перехід Ерлінга Голанда у Манчестер Сіті допоможе англійському клубу виграти Лігу чемпіонів.
Про це розповів легендарний англійський захисник Джеймі Каррагер.
"Я, як і раніше, вважаю Сіті фаворитом АПЛ, але не думаю, що Голанд сильно змінить ситуацію для них з погляду перемоги у чемпіонаті, бо вони й зараз його виграють. Вони набирають 95-100 очок. Тільки якщо вони хочуть набрати 110 очок - стільки розігрується.
Думаю, що Голанд стане останнім елементом для перемоги Ман Сіті в Лізі чемпіонів. Якби він грав за них на виїзді проти Реала, то вони не програли б, а виграли, вийшли б у фінал. Думаю, саме цю різницю дасть Голанд. Не вважаю, що він сильно змінить ситуацію в АПЛ, бо там Ман Сіті і без нього сильний.
Якщо подивитися на те, що зробив Ліверпуль, щоб наздогнати Ман Сіті і досягти рівня в 90+ очок, то вони купили Аліссона і ван Дейка. Ось вони справді все змінили. Вони вивели Ліверпуль із рівня, де він набирав 75 очок, до того, що зараз вони націлені на 95 балів.
Вважаю, що Ман Сіті вже на цьому рівні, тож не думаю, що Голанд стане таким гравцем для команди. Але з таким нападником у Ман Сіті з'являється чудова нагода на перемогу в Лізі чемпіонів", - відзначив Каррагер.
Нагадаємо, у контракті Голанда прописані відступні на 2024 рік.