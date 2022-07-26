Альваро Мората може повернутися у Ювентус

Ювентус у літнє трансферне вікно хоче підсилити атаку.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Головним кандидатом залишається Альваро Мората, який повернувся в Атлетіко після невдалої спроби викупу.

Також у клубу є альтернативи: форвард Челсі Тімо Вернер і Антоні Марсьяль з Манчестер Юнайтед.

Мората залишається головним варіантом через свою гнучкість, також він знає середовище Ювентуса та вимоги головного тренера. Перемовини ще не почались, вимоги Атлетіко залишаються високими.

Стосовно Вернера, то Челсі готовий віддати німця в оренду, але проблемою залишається висока зарплата нападника.

Раніше Погба травмувався на тренуванні Ювентуса.