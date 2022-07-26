Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо має невеликі шанси на прохід у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. У матчі-відповіді другого раунду кияни зіграють у Стамбулі з Фенербахче - турецький гранд, за прогнозом букмекерів, має набагато кращі шанси на перемогу.
Перемогу Фенербахче фахівці оцінюють коефіцієнтом - 1.85, Динамо - 4.6. Нічия - 3.4.
Прохід у наступний раунд: Динамо - 2.9, Фенербахче - 1.41.
Фенербахче - Динамо
- Перша гра в Лодзі завершилась унічию - 0:0;
- Матч відбудеться 27 липня в Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу;
- Початок гри - 20:00 за київським часом;
- Трансляція на Setanta Sports Ukraine;
- Переможець пари у третьому кваліфікаційному раунді турніру зіграє проти австрійського Штурма;
- Раніше суперники зіграли між собою 5 офіційних матчів - перевага на боці киян (2 перемоги, 3 нічиї).