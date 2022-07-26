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Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації ЛЧ

Сьогодні 07:17 580 0
Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо має невеликі шанси на прохід у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. У матчі-відповіді другого раунду кияни зіграють у Стамбулі з Фенербахче - турецький гранд, за прогнозом букмекерів, має набагато кращі шанси на перемогу.

Перемогу Фенербахче фахівці оцінюють коефіцієнтом - 1.85, Динамо - 4.6. Нічия - 3.4.

Прохід у наступний раунд: Динамо - 2.9, Фенербахче - 1.41.

Фенербахче - Динамо

  • Перша гра в Лодзі завершилась унічию - 0:0;
  • Матч відбудеться 27 липня в Стамбулі на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу;
  • Початок гри - 20:00 за київським часом;
  • Трансляція на Setanta Sports Ukraine;
  • Переможець пари у третьому кваліфікаційному раунді турніру зіграє проти австрійського Штурма;
  • Раніше суперники зіграли між собою 5 офіційних матчів - перевага на боці киян (2 перемоги, 3 нічиї).
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