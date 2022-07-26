Букмекери не вірять у перемогу Динамо над Фенербахче в кваліфікації ЛЧ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо має невеликі шанси на прохід у третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів 2022/23. У матчі-відповіді другого раунду кияни зіграють у Стамбулі з Фенербахче - турецький гранд, за прогнозом букмекерів, має набагато кращі шанси на перемогу.

Перемогу Фенербахче фахівці оцінюють коефіцієнтом - 1.85, Динамо - 4.6. Нічия - 3.4.

Прохід у наступний раунд: Динамо - 2.9, Фенербахче - 1.41.

Фенербахче - Динамо