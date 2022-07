ПСЖ підпише захисника РБ Лейпцига Норді Мукієле.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Він точно продовжить кар’єру в паризькому клубі.

Сторони на завершальній стадії перемовин. Футболіст пройде медогляд 26 липня.

Final details have been resolved right now. Nordi Mukiele will 100% join Paris Saint-Germain, traveling soon to undergo medical tests between tonight/tomorrow. Here we go confirmed. 🚨🇫🇷 #PSG



Chelsea explored the situation on Sunday, but Mukiele & agent already agreed with PSG. pic.twitter.com/cFAVVK5jpZ