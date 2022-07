Нападник Тоттенгема Трой Перротт підписав новий контракт з клубом

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Угоду підписали до 2025 року.

Перротт наступний сезон проведе в оренді в Престоні, який виступає в Чемпіоншипі.

Troy Parrott has signed a new contract with the Club until 2025 and joined Championship side Preston North End on loan for the 2022/23 season.



Congratulations and good luck, @troyparrott9! 🙌