Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Ліга чемпіонів-2022/23, Кваліфікація 2-й раунд, 2-й матч 27 липня 2022 року. 20:00 Фенербахче (Стамбул, Туреччина) - Динамо (Київ, Україна) Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Туреччина) Головний арбітр - Массімільяно Ірраті (Італія)

Київське Динамо у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2022/23 зіграє проти стамбульського Фенербахче. Матч відбудеться у середу, 27 липня, о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі Setanta Sports Ukraine (на MEGOGO та OLL.TV не буде доступно) та безкоштовно на онлайн-платформі setantasports.com.

Перший поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Динамо

Перший офіційний матч української команди за майже в місяців вийшов таким, який і можна було очікувати. Нуль ударів у площину воріт суперника - це найкраще свідчення якості гри (насамперед атакувальної). Зіграності та впевненості Динамо не вистачало в багатьох епізодах.

Легенда клубу Олег Кузнєцов після першої зустрічі висловив сподівання, що МІрчі Луческу вдасться правильно налаштувати своїх підопічних задля проходу до наступного раунду.

Головний тренер зі свого боку відзначив збалансованість у грі команди, а також сказав, що у Фенербахче є безумовна перевага, позаяк вони мають змогу тренуватися та грати у себе вдома.

Фенербахче

Втім, суперник динамівців виглядав у першій грі не набагато краще: наприклад, зірковий новачок Джошуа Кінг з'явився зі стартових хвилин, але, мабуть, найбільше запам'ятався заробленою жовтою карткою у першому таймі. Непереконливий виступ Фенербахче пояснюється легко: їхній тренер Жорже Жезуш проводив у Лодзі лише свій перший матч на чолі турецького клубу.

Опісля португальський фахівець навіть зухвало заявив, що Динамо не змогло організувати жодної серйозної атаки, та висловив надію на звично шалену підтримку фанів у Стамбулі, що повинна допомогти футболістам Фенера.

У ЗМІ з'явилася інформація про інтерес Фенербахче до Рубена Семеду, якого хочуть узяти на заміну Мін Чже Кіму, однак, авжеж, Семеду ніяк не зможе зіграти в матчі проти Динамо.

Історія зустрічей

В офіційних поєдинках Динамо та Фенербахче грали між собою 5 разів (2 перемоги українців та з нічиї). А торік клуби зіграли товариську зустріч - нічия (1:1).

Цифри і факти

у домашніх матчах Фенербахче завжди грало із Динамо внічию;

нічия із будь-яким рахунком у середу в Стамбулі означатиме перехід гри до овертайму, адже правило виїзного голу в єврокубкових турнірах уже не діє;

після глобальної реформи єврокубків у 2009 році Динамо лише двічі успішно долало кваліфікацію Ліги чемпіонів (сезон-2012/13 та сезон-2020/21);

Фенербахче став єдиним із трох традиційних турецьких грандів (Фенербахче, Галатасарай та Бешикташ), кому вдалося потрапити до єврокубків на цей сезон;

стадіон Шюкрю Сараджоглу є знаковим для українського футболу - у 2009 році саме тут Шахтар виграв Кубок УЄФА (Динамо тоді вилетіло у півфіналі саме від донеччан);

Мірча Луческу та Жорже Жезуш були суперниками у попередньому сезоні ЛЧ, коли в одній групі опинилися Динамо та Бенфіка - португальці випередили українців, зумівши вийти до плей-оф, але це не завадило Жезушу пізніше бути звільненим.

Пряма мова

Мірча Луческу, головний тренер Динамо: (цитата з'явиться згодом)

Жорже Жезуш, головний тренер Фенербахче: (цитата з'явиться згодом)

Орієнтовні склади

Динамо: Бущан - Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора - Сидорчук, Шапаренко - Вербич, Буяльський, Циганков - Бєсєдін.

Фенербахче: Баїндір - Кадіоглу, Салай, Сердар, Осаї-Семюел - Кахведжі, Юксак, Аран - Кінг, Валенсія, Россі.

Прогноз букмекерів

Перемога Динамо - 4.5, Фенербахче - 1.75, нічия - 3.4.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо - 2:1.