Фабрегас перейде у клуб чемпіонату Італії

Джерело - Чемпіон.
Ексфутболіст Арсенала, Барселони, Челсі та Монако Сеск Фабрегас проведе наступний сезон у чемпіонаті Італії.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Фабрегас досягнув усної домовленості щодо контракту з клубом Серії В - Комо. 35-річний іспанець, який наразі перебуває в статусі вільного агента, підпише угоду терміном на два роки.
Наразі футболісту залишилось тільки прилетіти в Італію й пройти медичне обстеження.
Раніше повідомлялося, що у підписанні гравця зацікавлена Сампдорія.