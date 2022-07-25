Фабрегас перейде у клуб чемпіонату Італії

Фабрегас може перебратися у Серію В

Джерело - Чемпіон.

Ексфутболіст Арсенала, Барселони, Челсі та Монако Сеск Фабрегас проведе наступний сезон у чемпіонаті Італії.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Фабрегас досягнув усної домовленості щодо контракту з клубом Серії В - Комо. 35-річний іспанець, який наразі перебуває в статусі вільного агента, підпише угоду терміном на два роки.

Наразі футболісту залишилось тільки прилетіти в Італію й пройти медичне обстеження.

Раніше повідомлялося, що у підписанні гравця зацікавлена Сампдорія.