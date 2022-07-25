Ньюкасл зробив запит ПСЖ щодо трансферу Дракслера

Французький клуб хоче продати півзахисника.

Ньюкасл провів попередні перемовини з ПСЖ щодо можливого трансферу півзахисника Юліана Дракслера.

Про це повідомляє Le10sport.

Обговорення можливої угоди надало англійському клубу інформацію про вартість 28-річного футболіста – парижани планують виручити за нього 20-30 млн євро.

Німець входить у список тих гравців, на яких вже не розраховують у ПСЖ. Він був відсутній у складі команди під час передсезонного турне Азією.

У минулому сезоні Дракслер провів 18 матчів, відзначившись двома голами. Наразі невідомо, чи розглядатиме сам плеймейкер перехід у Ньюкасл.

Нагадаємо, ПСЖ хоче позбутися 11 гравців.