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Ньюкасл зробив запит ПСЖ щодо трансферу Дракслера

Сьогодні 11:54 193 0
Французький клуб хоче продати півзахисника.
Ньюкасл зробив запит ПСЖ щодо трансферу Дракслера
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юліан Дракслер, #Ньюкасл Юнайтед, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Ньюкасл провів попередні перемовини з ПСЖ щодо можливого трансферу півзахисника Юліана Дракслера.

Про це повідомляє Le10sport.

Обговорення можливої угоди надало англійському клубу інформацію про вартість 28-річного футболіста – парижани планують виручити за нього 20-30 млн євро.

Німець входить у список тих гравців, на яких вже не розраховують у ПСЖ. Він був відсутній у складі команди під час передсезонного турне Азією.

У минулому сезоні Дракслер провів 18 матчів, відзначившись двома голами. Наразі невідомо, чи розглядатиме сам плеймейкер перехід у Ньюкасл.

Нагадаємо, ПСЖ хоче позбутися 11 гравців.

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