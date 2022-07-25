Далот: Роналду важливий для Манчестера Юнайтед

Португальський форвард Кріштіану Роналду є важливим гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це розповів захисник англійського клубу Діогу Далот.

"Нам потрібно бути проактивними, не лише крайнім захисникам — усім. Читати гру, бути завжди напоготові.

Психологічно ми повинні бути на зв’язку весь час, і, сподіваюся, ми зможемо ще трохи покращитися з початком сезону.

Думаю, що Роналду важливий для нас. Ми знаємо, що він переживає деякі сімейні проблеми. Сподіваємося, що все гаразд, і ми так і робимо", - сказав Далот.