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Далот: Роналду важливий для Манчестера Юнайтед

Сьогодні 10:28 202 0
Діогу Далот поділився думками про Кріштіану Роналду.
Далот: Роналду важливий для Манчестера Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Далот, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду

Джерело - tribuna.com.

Португальський форвард Кріштіану Роналду є важливим гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це розповів захисник англійського клубу Діогу Далот. 

"Нам потрібно бути проактивними, не лише крайнім захисникам — усім. Читати гру, бути завжди напоготові.

Психологічно ми повинні бути на зв’язку весь час, і, сподіваюся, ми зможемо ще трохи покращитися з початком сезону.

Думаю, що Роналду важливий для нас. Ми знаємо, що він переживає деякі сімейні проблеми. Сподіваємося, що все гаразд, і ми так і робимо", - сказав Далот.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий віддати Роналду в оренду.

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