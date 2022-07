Фулгем підпише захисника Вольфсбурга Кевіна Мбабу.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо

Домовленість про перехід вже є. Гравець також пройшов медогляд.

Сума трансферу оцінюється в 5,5 млн євро.

Fulham have completed paperworks to sign Kevin Mbabu on permanent deal from Wolfsburg, medical also done. ⚪️⚫️ #FulhamFC



New signing for Marco Silva, set to be unveiled soon. https://t.co/EiNPKtnFWe