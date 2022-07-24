Легендарному захиснику Дані Алвесу не сподобалася поведінка керівництва Барселони, коли з ним вирішили не продовжувати контракт.

Про це заявив сам футболіст.

"Є способи та засоби поважати один одного, поважати людей, які досягли великих успіхів у Барсі. Тому я сказав, що я завжди вдячний їм, але явно не за те, як вони вирішували питання з продовженням мого контракту. Коли я повернувся в Барсу, то сказав, що у них ніколи не буде проблем зі мною. Життя у Барселоні - це подарунок долі.

Мати можливість працювати або грати за Барсу - ще більший подарунок, але… вони могли бути відвертими зі мною та обговорювати речі віч-на-віч. Якщо я залишаюся - то залишаюся, якщо ні - то ні. Пройшов майже місяць очікування, перш ніж мені сказали: "Ей, ми не збираємося продовжувати твій контракт", - зазначив Алвес.