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Сидорчук: Два роки з Луческу жили європейським життям

Сьогодні 12:40 401 0
Капітан Динамо - про роботу з Луческу
Сидорчук: Два роки з Луческу жили європейським життям
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - ФК Динамо.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вдячний Мірчі Луческу за його роботу у київському клубі.

Про це заявив сам гравець.

"Рівно два роки з нами новий тренерський штаб. Ми подумали від імені команди, хотіли б висловити подяку, сказати дякую, ці два роки ми не проіснували, а прожили справжнім футбольним європейським життям.

Це велика заслуга тренерського штабу, і ми від імені всієї команди хочемо сказати велике дякую. Сподіваюся, продовжуватимемо так і далі", - зазначив Сидорчук.

23 липня виповнилося рівно 2 роки з того моменту, як Мірча Луческу очолив Динамо. Капітан команди Сергій Сидорчук подякував тренеру за його роботу:

Раніше Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19.

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