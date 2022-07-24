Сидорчук: Два роки з Луческу жили європейським життям

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вдячний Мірчі Луческу за його роботу у київському клубі.

Про це заявив сам гравець.

"Рівно два роки з нами новий тренерський штаб. Ми подумали від імені команди, хотіли б висловити подяку, сказати дякую, ці два роки ми не проіснували, а прожили справжнім футбольним європейським життям.

Це велика заслуга тренерського штабу, і ми від імені всієї команди хочемо сказати велике дякую. Сподіваюся, продовжуватимемо так і далі", - зазначив Сидорчук.