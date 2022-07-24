Головне
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину
Сьогодні 04:15 1437
Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу боротиметься за медалі у стрибках у довжину
Сьогодні 11:28 219
Бех-Романчук: Перший крок зроблено - рухаємося далі
Сьогодні 10:40 344
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі
Сьогодні 08:08 6103
Українкам не вистачило 14 сотих секунди для виходу в фінал естафети ЧС-2022
Сьогодні 06:51 725
Збірна України з футзалу вийшла у фінал студентського ЧС-2022
Вчора 23:12 1044
Ракицький перейшов у турецький клуб
Вчора 18:37 714
Спеція орендувала Коваленка з правом викупу
Вчора 13:54 577
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 10:32 2165
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
Вчора 08:55 26749
Прямі трансляції

Артета: Основна позиція Зінченка - лівий захисник

Сьогодні 12:09 495 0
Фахівець назвав основну позицію українця в Арсеналі
Артета: Основна позиція Зінченка - лівий захисник
#Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

В Олександра Зінченка є якість та універсальність, яких Арсеналу не вистачало.

Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.

“Я дуже щасливий. Це позиція, яку ми хотіли підсилити, а також гравець, якого я дуже добре знаю. Знаю, що він може дати команді. У Зінченка є якість та універсальність, яких нам не вистачало.

Його основна позиція - лівий захисник. Проте схема, яку ми використовуємо, дозволяє охоплювати більше простору на полі. Це найголовніше вміння Алекса.

Він дуже хотів зіграти, я це знав. Це 45 хвилин, але ви відразу побачили, що йому було комфортно. Він розуміє все, що я хочу, розуміє процеси. Вважаю, він видав хорошу гру”, - сказав Артета.

Відзначимо, що у минулому сезоні ліву бровку захисту Арсеналу ділили між собою два гравці: 22-річний португалець Нуну Тавареш та 25-річний шотландець Кіран Тірні.

Раніше Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі Зінченко отримав ігровий номер в Арсеналі 2227
Шевченко: Ставлення Свьонтек до України просто виняткове Шевченко: Ставлення Свьонтек до України просто виняткове 1167
Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян Збірну України визнали чемпіонами світу-2014 після дискваліфікації росіян 2616
Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину 1437
Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу Останні медальні надії: Бех-Романчук і жіноча естафета 4х400 вийдуть на старт чемпіонату світу 6369
Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі 6103
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 169440 3
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72786 2
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 20673
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 16657
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7368
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 18452