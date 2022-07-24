В Олександра Зінченка є якість та універсальність, яких Арсеналу не вистачало.

Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.

“Я дуже щасливий. Це позиція, яку ми хотіли підсилити, а також гравець, якого я дуже добре знаю. Знаю, що він може дати команді. У Зінченка є якість та універсальність, яких нам не вистачало.

Його основна позиція - лівий захисник. Проте схема, яку ми використовуємо, дозволяє охоплювати більше простору на полі. Це найголовніше вміння Алекса.

Він дуже хотів зіграти, я це знав. Це 45 хвилин, але ви відразу побачили, що йому було комфортно. Він розуміє все, що я хочу, розуміє процеси. Вважаю, він видав хорошу гру”, - сказав Артета.