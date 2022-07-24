Джерело - Чемпіон.
В Олександра Зінченка є якість та універсальність, яких Арсеналу не вистачало.
Про це заявив головний тренер канонірів Мікель Артета.
“Я дуже щасливий. Це позиція, яку ми хотіли підсилити, а також гравець, якого я дуже добре знаю. Знаю, що він може дати команді. У Зінченка є якість та універсальність, яких нам не вистачало.
Його основна позиція - лівий захисник. Проте схема, яку ми використовуємо, дозволяє охоплювати більше простору на полі. Це найголовніше вміння Алекса.
Він дуже хотів зіграти, я це знав. Це 45 хвилин, але ви відразу побачили, що йому було комфортно. Він розуміє все, що я хочу, розуміє процеси. Вважаю, він видав хорошу гру”, - сказав Артета.
Arteta to SkySport 🗣 “Zinchenko’s main position is a LEFT-BACK.”#afc— Egal (@EGTVEgal) July 23, 2022
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Відзначимо, що у минулому сезоні ліву бровку захисту Арсеналу ділили між собою два гравці: 22-річний португалець Нуну Тавареш та 25-річний шотландець Кіран Тірні.
Раніше Зінченко дебютував за Арсенал у матчі з Челсі.