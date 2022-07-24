Джерело - Чемпіон.
У контрольному матчі львівський Рух програв польському Гурніку (Забже).
Контрольний матч
23 липня
Гурнік (Забже, Польща) - Рух (Львів, Україна) 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Олковскі, 1:1 - 37 Таллес (пен), 2:1 - 42 Влодарчик, 2:2 - 83 Руніч, 3:2 - 84 Пачеко, 4:2 - 86 Пачеко
Рух (Львів): Паньків, Лях, Сич, Білий, Роман (Слюсар, 77), Сапуга (Підгурський, 87), Федорчук (Довгий, 60), Бойчук (Непейпієв, 68), Таллес (Руніч, 60), Соломон (Притула, 52), Климчук (Карабін, 68).
Раніше Рух завдав нищівної поразки аматорам у спарингу.