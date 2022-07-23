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Луческу: Динамо грало досить обережно з Фенербахче

Сьогодні 17:38 53 0
Мірча Луческу прокоментував нічию з Фенербахче
Луческу: Динамо грало досить обережно з Фенербахче
#Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Мірча Луческу, #Фенербахче

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу пояснив нічию з Фенербахче у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам румунський фахівець.

Актуально: Динамо - Фенербахче 0:0: огляд матчу

"Це був збалансований матч, у Фенербахче були дуже хороші передачі, було багато позитивних моментів з їхнього боку. Вони тренувалися вдома, на своїй базі, не були на виїздах, як ми. Більше того, мали можливість робити трансфери, як того хотів тренер.

Багато факторів було проти нас, плюс той факт, що ми грали на нейтральному полі. Було багато турків, і було чути їх вигуки. Я очікую, що в Стамбулі вони будуть набагато кращими.

Це був наш перший матч після 8 місяців бездіяльності, і ці гуманітарні матчі за мир і гуманізм не мають великого значення, тому що вони також перетворюються на мир на полі.

Потрібно щось інше, ми грали досить обережно, щоб у першому матчі не оступитися, щоб мати шанси в наступній грі. У них було більше ударів по воротах, але у нас було більше чистих моментів, щоб забити", - сказав Луческу.

Раніше Луческу відправив двох гравців у Динамо U-19.

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