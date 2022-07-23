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Металіст 1925 - Колос 2:1: огляд матчу

Сьогодні 09:25 189 0
Мінімальна перемога Металіста 1925
Металіст 1925 - Колос 2:1: огляд матчу
#Колос, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Металіст 1925 та Колос зіграли контрольний поєдинок у селі Щасливе Київської області.

Контрольний матч
22 липня

Металіст 1925 - Колос 2:1 (1:1)

Голи:  1:0 - 13 гравець на перегляді, 1:1 - 15 Чорноморець, 2:1 - 56 Русин

Металіст 1925: Сидоренко (к), Шершень, Безуглий, Курило, Гравець на перегляді, Мартинюк, Габелок, Кравченко, Русин, Ременюк, Гравець на перегляді

Колос: 1-й тайм: Волинець, Новак, Гончаренко, Зозуля, Чорноморець, Мілько (к), Оріховський, Болбат, Ільїн, Ісаєнко, Попов

Колос  2-й тайм: Фесюн, Канаєв, Ставничий, Золотов, Кузик, Ємець, Гусол, Соловйов, Салабай, Данилюк, Лисенко

Раніше півзахисник Металіста 1925 перейшов у німецький клуб.

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